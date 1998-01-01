“تغريدة” الشريم في “عيد الحب” التي تسببت في هجوم حاد عليه

الرياض / وكالات /

لم يشأ الشيخ سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام أن يمر عيد الحب الذي يحتفل به العالم يوم 14 فبراير من كل عام دون أن يكتب عنه بحسابه على تويتر ، حيث علق قائلا: “الحُبُّ الصادق عاطفةٌ أكبرُ مِنْ أنْ تُختزلَ في مناسبة ضيِّقة،ومَنْ لم يعرِفها إلا يوماً واحداً في العام فإنما هو يحبِسُها أو يغتالُها سائرَ الأيام”.

عدد من متابعي الشريم هاجموه بشراسة، وقال قائل منهم: “يغضبني ويؤلمني في الوقت نفسه كعربي مسلم عندما أقرأ لشخص بمكانتك وحضرتك تتكلم عن الحب ، في وقت نحن في أمس الحاجة لنتكلم، ونقف جميعا كوقفة رجل واحد أمام ما يجري في بلادنا من مذابح، والعمل على وقفها!”.

وقال آخر: “العلماء لدى الغرب يفيدون حكوماتهم وشعوبهم والعالم، وعلماء العرب يعينون القوي على الضعيف، ويخدمون الباطل”.

ومدحه آخرون وقال قائلهم: “شيخنا الجليل منذ سنة أو يزيد أثبت أنك مفكر كبير إضافة الى كونك شيخ جليل”.