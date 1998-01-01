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نائب السفير الروسي: بلادنا ستقف بجانب "إسرائيل" في مواجهة إيران

الجمعة 16 فبراير 2018 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب السفير الروسي: بلادنا ستقف بجانب "إسرائيل" في مواجهة إيران



القدس المحتلة / سما /

قال نائب السفير الروسي في "إسرائيل" لياونيد فرولوف في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن روسيا ستقف مع "إسرائيل" في حال قررت إيران ضرب "إسرائيل"، موضحا بأن أمريكا ليست الوحيدة التي ستقف بجانب "إسرائيل" في حال تعرضت لهجوم من إيران، بل روسيا ستقف أيضا بجوار "إسرائيل" في حال حدوث ذلك.

وأضاف نائب السفير بأن الكثير من الروس يقطنون في "إسرائيل"، وإسرائيل بشكل عام هي دولة صديقة لروسيا، ولذلك لن نسمح بأي عمل عدائي ضد "إسرائيل".

وقد تطرق نائب السفير في المقابلة التي أجريت في مبنى السفارة الروسية في تل أبيب إلى حادثة اعتراض  الطائرة غير المأهولة بعد اختراقها للأجواء الإسرائيلية يوم السبت الماضي، نافيا صحة المزاعم الإسرائيلية من أن إيران تقف وراء إطلاق هذه الطائرة.

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