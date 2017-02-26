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اليويفا يدرس إمكانية معاقبة أوناي إيمري بعد مبارة ريال مدريد

الخميس 15 فبراير 2018 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليويفا يدرس إمكانية معاقبة أوناي إيمري بعد مبارة ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يدرس إمكانية فرض عقوبة على أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان بسبب التصريحات التي انتقد خلالها الحكم الذي أدار مواجهة ريال مدريد.

وسقط باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح إيمري عقب نهاية المباراة أن فريقه كان يلعب ضد ريال مدريد والحكم، في إشارة إلى أن الحكم كان يتخذ قرارات في مصلحة الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن لجنة الرقابة والأخلاقيات التابعة للاتحاد الأوروبي تدرس الإجراءات التأديبية التي يمكن إتباعها مع أوناي إيمري.

وأضاف التقرير أن اليويفا سبق له أن فرض عقوبة على مانويل بيليجريني عندما كان مدرباً لمانشستر سيتي بسبب تصريحات هجومية على الحكم، والأمر نفسه ينطبق على آرسين فينجر الذي تم إيقافه لمباراة واحدة بعد خسارة آرسنال أمام برشلونة عام 2011 عندما تم طرد روبن فان بيرسي.

#اليويفا #أوناي إيمري #ريال مدريد

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