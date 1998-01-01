وزير الصحة يعلن تخصيص 1.3 مليون دولار لتجهيز أقسام في المشافي الحكومية

رام الله / سما /

أعلن وزير الصحة جواد عواد مساء اليوم الخميس، عن تخصيص مبلغ (670) ألف دولار لتجهيز وتشغيل قسم القسطرة وجراحة القلب في مستشفى عالية الحكومي في الخليل، وكذلك تخصيص مبلغ (700) ألف دولار لتجهيز وتشغيل بنك مركزي للدم في مستشفى رفيديا الحكومي وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير الصحة في عدد من المشافي الحكومية في محافظة الخليل، للاطلاع على سير العمل، ورافقه فيها مساعد الأمين العام للشؤون الحكومية في مجلس الوزراء عبير الوحيدي، إضافة الى وفد من الامانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من المدراء العامون ورؤساء الوحدات في وزارة الصحة.

واستهل الوزير عواد والوفد المرافق جولتهم بزيارة مستشفى يطا الحكومي، حيث عقد اجتماعا موسعا مع الطاقم الطبي والإداري هناك، واستمع الى آخر التطورات والإنجازات التي تم تطويرها داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وفي سياق متصل قام وزير الصحة والوفد الحكومي بزيارة تفقدية لمستشفى محمد علي المحتسب التخصصي للأطفال، واطلع الجميع على آخر المستجدات على صعيد تطوير عمل الأقسام المختلفة فيه.

وقدم مدير المستشفى شرحا مفصلا عن إنجازات العمل التي تم تنفيذها خلال عام 2017 مستعرضا أعداد العمليات الجراحية والإدخالات، وما يقدمه المشفى من خدمات طبية للمرضى هناك، مؤكدا أهمية قرار رئيس الوزراء بضمه لشبكة المشافي الحكومية نظرا لموقعه في منطقة H2 وقربه من الحرم الابراهيمي الشريف.

كما قام الوزير عواد يرافقه الوفد الحكومي بزيارة تفقدية لمستشفى عالية، واطلع على آخر الإنجازات التي تم تنفيذها، والأقسام الجديدة التي تم افتتاحها والتي كان آخرها افتتاح قسم الحروق.

وعبر وزير الصحة عن ارتياحه للأداء المتميز للطواقم الطبية، مشددا على أن خدمة المريض وتقديم العلاج له هي الغاية والهدف الرئيسي لعمل وزارة الصحة.

وأكد الوزير عواد أن النهضة الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي تشمل كافة المحافظات، مشددا على دعم ومساندة السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله لوزارة الصحة، منوها الى أن المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة تستهدف كافة المشافي الحكومية في فلسطين.

وأوضح وزير الصحة أن هذه الجولة تأتي في سياق الاطلاع على الأداء الطبي والصحي والإداري، حيث ستشمل كافة المستشفيات في محافظات الوطن، للوقوف عن كثب على المستجدات والاحتياجات للمستشفيات الحكومية.