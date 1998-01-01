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المركزي بخان يونس يكرم اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم خان يونس

الخميس 15 فبراير 2018 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

كرم المجلس المركزي لأولياء الأمور بمنطقة غرب خان يونس  التعليمية اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم خان يونس برئاسة الدكتور مازن أبو زيد  لجهودها في خدمة الطلبة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة  لتقديم أفضل خدمة  للاجئ الفلسطيني،وحسن التواصل والمشاركة، وذلك بمقر اللجنة وسط محافظة خان يونس.

أكد  الدكتور مازن أبو زيد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين على الدور الايجابي الذي يلعبه المجلس المركزي لأولياء الأمور في خدمة أبنائنا الطلاب و الدفاع عن حقوقهم و معالجة و تذليل كافة العقبات التي تواجههم .

وعبر عن استعداد اللجنة الشعبية للتنسيق لتنفيذ فعاليات مشتركة تهدف للارتقاء بمستوى الطلاب و تعزيز قدراتهم و تنمية مواهبهم مؤكدا على عمق العلاقة الوطيدة ما بين المجلس المركزي لأولياء الأمور و اللجنة الشعبية والتي ترسخت من خلال العمل المشترك والتواصل المستمر والبناء على مدار السنوات الماضية .



الأستاذ فتحي أبو سعده أمين سر المجلس تحدث  عن تطور المجلس على مدار السنوات الماضية وما واجهته من صعوبات وعقبات منذ تأسيسه والتي تكللت في نهاية الأمر بالنجاح إلى أن أصبح يتمتع بعلاقات مميزة مع كافة المؤسسات

.
فيما  أكد الأستاذ إحسان أبو سمرة نائب رئيس المجلس على ضرورة استمرار اللقاءات و ضرورة تمتين العلاقة مع اللجنة الشعبية للاجئين من خلال تنفيذ سلسلة من النشاطات و الفعاليات المشتركة

 .
كما و اثني المجلس المركزي على دور اللجنة الشعبية للاجئين التي تفتح أبوابها لكافة المؤسسات و الشخصيات و تعاونها الدائم مع الجميع لخدمة القضية الفلسطينية و خاصة قضية اللاجئين .

#المركزي

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