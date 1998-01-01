الفلاح الخيرية توزع السلات الغذائية على الاسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة

غزة / سما /

وزعت جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين اليوم الخميس للاسبوع الثالث على التوالي ، سلات غذائية على الأسر الفقيرة و المحتاجة والمكلومة في قطاع غزة ، ضمن حملة ساهم تؤجر " 3" تضامنا مع حملة سامح تؤجر في غزة والتي تأتي بدعم كريم من اهل الخير في دول الخليج العربي .

وقال الدكتور رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين " ان الجمعية بدأت بتوزيع السلات الغذائية على الأسر المسجلة لديها، وفق كشوفات محددة راعت العائلات الأكثر حاجة , مضيفا ان الهدف منها تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية بشكل اسبوعي .

"وأضاف " إن هذا المشروع هو واحد من المشاريع التي اطلقتها الجمعية ضمن حملة سامح تؤجر والتي اطلقتها الجمعية في وقت سابق لكافة مراكزها المنتشرة في قطاع غزة .

وأكد د . طنبورة " أن هذا التوزيع يأتي للأسبوع الثالث على التوالي ليساند الأسر الفلسطينية ويعزز من صمودها في ظل الحصار المتواصل على قطاع غزة كما أنه جزء من المسؤولية الاجتماعية للجمعية أمام الفئات المهمشة والمحتاجة.

وتابع القول د . طنبورة " أن الهدف من توزيع السلات الغذائية والتي احتوت على 11 صنفاً متنوعا إضافة الى زيت الطهي والرغيف الخيري والدجاج مؤكدا على ان هذه الأصناف توفر متطلبات جزء من الغذاء اللازم لأطفالها، ولتحقيق الأمن الغذائي للأسر المحتاجة والمهمشة.

وشكر د . طنبورة " أهل الخير في دول الخليج العربي على دعمهم وتمويلهم لمشروع السلات الغذائية وثقتهم العالية في جمعية الفلاح الخيرية والقائمين عليها والتطوع بإرسال تبرعاتهم وزكواتهم وصدقاتهم كي تكون وسيط خير بينهم وبين الأسر المستورة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق وغاشم منذ عدة سنوات.

وعبر المستفيدون عن شكرهم لجمعية الفلاح الخيرية ممثلة برئيسها الدكتور رمضان طنبورة ولأهل الخير في دول الخليج العربي على جهودهم في تقديم العون والمساعدة لهم، من خلال تقديم السلات الغذائية والتي تساهم في التخفيف عنهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.