مصدر : مصر تبدي توجهاً واضحاً لتحسين الأوضاع الانسانية في غزة

القاهرة / وكالات /

كشفت مصادر مطلعة، مساء اليوم الخميس، أن لقاءات وفد قيادة حركة حماس مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ركزت بشكل كبير على الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، بأن وزير المخابرات المصري أبدى توجهاً واضحاً لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المصدر إن الحكومة المصرية ستقوم بخطوات ملموسة في موضوع آليات فتح معبر رفح ودخول البضائع، ودخول شركات مصرية للعمل في غزة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.

وأضاف أن الوزير عباس كامل يرغب في سرعة نزول الوفد الأمني لقطاع غزة لمتابعة ملف المصالحة والتقدم فيه.

وأوضح المصدر أن "المباحثات تضمنت موقفا ثابتا مشتركا يرفض أي مساس بسيادة مصر نحو سيناء تحت دعاوى ما يسمى بتوسيع قطاع غزة في سيناء وان هذا الموضوع ليس موجود في القاموس السياسي لمصر أو حماس".