فلسطين تتفوق على الاحتلال الإسرائيلي في تصنيف "فيفا"

رام الله / سما /

يواصل المنتخب الفلسطيني تفوقه على الاحتلال الإسرائيلي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الشهري، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



ويحتل منتخب فلسطين المركز عالميا، 73 في تصنيف شهر كانون الثاني/ يناير الذي صدر الخميس، فيما يحتل فريق إسرائيل المركز 98 عالميا.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن تقدم "الفدائي" في التصنيف العالمي جاء بعد تأهله لبطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، عقب فوزه في خمس مباريات متتالية مع تبقي مباراة أخيرة له أمام عمان.



وكان المنتخب الفلسطيني قد حقق الشهر الماضي صعودا ملحوظا، كان الأفضل له في تاريخه بصعوده للمركز الـ75 عالميا، إلا أنه كسر هذا الرقم هذا الشهر وتقدم للمركز الـ73، كما أصبح ترتيبه الثامن في تصنيف المنتخبات الآسيوية، وسادسا على الصعيد العربي.



وتعاني الرياضة الفلسطينية من المنع الذي تفرضه قوات الاحتلال على حركة تنقل الرياضيين الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.