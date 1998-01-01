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الاحتلال يقرر منع زيارات عائلات من الضفة لأسرى من غزة

الخميس 15 فبراير 2018 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر منع زيارات عائلات من الضفة لأسرى من غزة



القدس/سما/

قررت الحكومة الإسرائيلية منع زيارات عائلات من الضفة الغربية المحتلة لأقربائهم الأسرى في السجون الإسرائيلية من سكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال رد النيابة الإسرائيلية على التماس قدمته عائلة الضابط الأسير في القطاع هدار غولدين للمحكمة العليا بطلب تشديد ظروف احتجاز أسرى حركة حماس.

وينص القرار على شمل عائلات بالضفة الغربية المحتلة المحتجز أقرباؤهم من سكان غزة بالسجون الإسرائيلية بقرار منع الزيارة المطبق سابقًا على عوائل الأسرى بقطاع غزة.

وبالتالي تكون الحكومة الإسرائيلية طبقت بشكل كبير قرارها بالأول من عام 2017، الذي ينص على التشديد على عناصر وعائلات حركة حماس لخلق روافع ضغط لغايات التفاوض على استعادة الجنود والإسرائيليين المحتجزين بغزة.

#االقدس #احتلال #اسرى #عائلات

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