وزير خارجية سلطنة عُمان يزور المسجد الأقصى

رام الله / سما /

وصل وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي بن عبدالله، اليوم الخميس، إلى المسجد الاقصى في القدس الشرقية، في زيارة نادرة لمسؤول عربي الى الموقع.

وكان في استقبال الوزير العُماني كل من مدير الاوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني، ونائب محافظ مدينة القدس عبد الله صيام. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وكان قد بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي القرار الأميركي بشأن مدينة القدس.

وأِشاد عباس بزيارة الوزير العُماني، ووصفها بالهامة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. وقال "إنها تدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس، وكافة أرجاء فلسطين.