الملك عبدالله يشيد بدور روسيا في إيجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدور روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في التسوية السلمية للأزمة السورية.

وأشار العاهل الأردني خلال اللقاء مع الرئيس بوتين في موسكو، اليوم الخميس، إلى التقدم الذي تم تحقيقه بفضل الجهود الروسية.

وقال الملك الأردني، مخاطبا الرئيس الروسي: "نثمن أهمية دوركم القيادي والتعاون بين بلدينا من أجل مستقبل أفضل لسوريا"، مضيفا أن جهود بوتين ساهمت في تعزيز التنسيق بين روسيا والأردن، ما سمح بتهيئة ظروف جيدة جنوبي سوريا.

كما قدم الملك الشكر للرئيس بوتين على جهوده لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن تواصل روسيا والأردن تعزيز التعاون بينهما. وقال: "لدينا أساس لنأمل في أننا سنواصل تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون".

ونوه بوتين إلى مرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وعمان، مضيفا أنه سيبحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.