جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الملك عبدالله يشيد بدور روسيا في إيجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

الخميس 15 فبراير 2018 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبدالله يشيد بدور روسيا في إيجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي



رام الله / سما /

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدور روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في التسوية السلمية للأزمة السورية.

وأشار العاهل الأردني خلال اللقاء مع الرئيس بوتين في موسكو، اليوم الخميس، إلى التقدم الذي تم تحقيقه بفضل الجهود الروسية.

وقال الملك الأردني، مخاطبا الرئيس الروسي: "نثمن أهمية دوركم القيادي والتعاون بين بلدينا من أجل مستقبل أفضل لسوريا"، مضيفا أن جهود بوتين ساهمت في تعزيز التنسيق بين روسيا والأردن، ما سمح بتهيئة ظروف جيدة جنوبي سوريا.

كما قدم الملك الشكر للرئيس بوتين على جهوده لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن تواصل روسيا والأردن تعزيز التعاون بينهما. وقال: "لدينا أساس لنأمل في أننا سنواصل تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون".

ونوه بوتين إلى مرور 55 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وعمان، مضيفا أنه سيبحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

#عبد الله #فلسطين #صراع #حل الدولتين

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس والملك عبدالله

ماهي أجوبة وعبارات عباس التي أعجبت الملك عبدالله؟

الاسير الهارب سامر عواد - ارشيف

هروب الاسير الفلسطيني سامر عواد 32 عاما من مستشفى العفولة الاسرائيلي

رئيس الوزراء التركي و هنية

رئيس وزراء تركيا يعّد هنية بالعمل على إيجاد حلول لأزمة كهرباء غزة واستكمال المنحة التركية

e6641bce-5275-44a0-b81a-063e23db3c47

العالول يشيد بريما خلف وبموقفها الوطني والعربي الاصيل

الرئيس عباس وترامب

صور وفيديو .. ترامب يشيد بعمل امن السلطة ويعد عباس بمظلة عربية لدعمه

احمد جبريل - ارشيف

أحمد جبريل: سندخل الأردن لتحرير فلسطين سواء وافق الملك أو رفض

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال لي ابو مازن عن “تفاهمات” حماس ودحلان؟ فريح ابومدين

إيقاف مذيعة مصرية بسبب حديث "جنسي" على الهواء (شاهد)

كهرباء غزة : المحطة الوحيدة تتوقف عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

﻿أكلة «المفتول» الفلسطينية تثير أزمة لشركة «فيرجين أتلانتك» للطيران

بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟

الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية وتجبرها على مغادرة الاجواء

وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق

الأخبار الرئيسية

اسرى- ارشيف

المالية الإسرائيلية "تعيق" تشريع مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى الفلسطينيين

سليماني

هكذا هدد سليماني إسرائيل في ذكرى اغتيال عماد مغنية ويتحدث عن دوره في غزة

ميدل ايست افيرز :نتنياهو قد يشن حربا على غزة ودحلان يحاول منعها وغضب اميركى لدوره

حرب غزة -ارشيفية

استنفار لدى مقاتلي حماس.. جنرال إسرائيلي: قد نضطر لحرب جديدة بغزة لتعويض الإخفاقات

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا يوجد عقوبات على غزة ولا ترتيبات لحوارات مع حماس ولسنا بحاجة الى حوارات

الاتصالات الفلسطينية