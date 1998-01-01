الطهرواي: قيادة التيار تجري اتصالات في كل الاتجاهات لتخفيف المعاناة عن غزة

غزة / سما /

أكد الدكتور ابراهيم الطهراوي مفوض الإعلام في حركة فتح بساحة غزة، على الدور الكبير الذي تبذله قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي، في تحريك الأمور بخصوص لقاء القاهرة الأخير، وحث الأشقاء المصريين على دعوة حماس والسلطة لاستئناف جهود المصالحة، لتأخذ الحكومة دورها الطبيعي المنوط بها، بغرض إنقاذ غزة من الانهيار.

وأضاف الطهراوي في تصريح صحفي، ان قيادة تيار الإصلاح تجري اتصالاتها في كل الاتجاهات حتى مع الاوروبيين لتخفيف المعاناة عن غزة. وشدد على ان قيادة التيار لن تعود للواجهة لتحمل مسؤولية الوضع الكارثي في غزة، نيابة عن السلطة وحماس، موضحا انها تقوم بتقديم حلول إسعافيه، إغاثية وفق ما هو متاح ومتوفر.

واستدرك قائلا: "لا نريد أن نرفع سقف توقعات الناس كما حدث سابقا، وفي نفس الوقت القيادة لن تتخلى عن دورها في تحريك الامور والمساعدة في دفع الاطراف المسؤولة "السلطة وحماس" لتحمل مسؤولياتها.

وطالب بضرورة أن تتحمل السلطة وحماس المسؤولية عن هذا الوضع الكارثي الذي وصلت له غزة. وأوضح أن لجنة التكافل تقوم بدور كبير لتخفيف المعاناة عن قطاعات كبيرة من شعبنا "العمال، الصيادين، الطلبة، المرضى"، وأنها ستستمر بتقديم خدماتها وستطرق كل الأبواب من أجل ذلك.