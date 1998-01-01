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ماندلبليت: هناك تعاون كامل مع الشرطة في قضايا نتنياهو

الخميس 15 فبراير 2018 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماندلبليت: هناك تعاون كامل مع الشرطة في قضايا نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

قال النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، اليوم الخميس، بأن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع الشرطة الإسرائيلية في القضايا التي تم التحقيق فيها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح ماندلبليت أن نشر الشرطة لإعلان انتهاء التحقيق في الملفين 1000 و2000 والذي تم خلاله استجواب نتنياهو تم تنفيذه بتنسيق كامل مع المدعي العام ووافق عليه أيضا.

وقال "إن النائب العام ومكتب المدعي العام يعملان بتنسيق تام وبتعاون كامل وممتاز مع الشرطة".

وتأتي تصريحات ماندلبليت في ظل تصريحات لمكتب المدعي العام أمس أن نشر التوصيات لم تكن في الاتجاه الصحيح وأنه تم تضخيمها من قبل الشرطة.

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