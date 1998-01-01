جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أنين القيد" الأسير سامر عبد اللطيف يعاني من أوجاع شديدة جراء الإهمال الطبي

الخميس 15 فبراير 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

ناشدت عائلة الأسير سامر عبد اللطيف (27 عامًا)، من قبلان جنوب نابلس، الجهات المسؤولة والمؤسسات الحقوقية للإفراج السريع عن ابنها الأسير في معتقل النقب الإسرائيلي

 وكان الأسير عبد اللطيف اعتقل بداية عام ٢٠١٦ بعد إصابته بست رصاصات استقرت في بطنه، وأجريت له على إثرها عمليات عدة لتفادي تدهور وضعه الصحي 

وأكدت عائلة الأسير سامر في حديثِِ لـ "أنين القيد" أنه نتيجة الإهمال الطبي بحقه داخل معتقلات الاحتلال وعدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له، فقد أجزاء من الأمعاء الدقيقة مما أدى لظهور مشكلةِِ جديدةِِ معه وهي أن يُخرج البول عن طريق قطعة بلاستيكية وكيس مما زاد تدهور وضعه الصحي أكثر 

وكان من المفترض أن تجرى له عملية لإزالة القطع البلاستيكية وربط مجرى البول، لكن لغاية الآن لم تتم بسبب تعمد إدارة معتقلات الاحتلال الإهمال الطبي بحقه 

 وتضيف عائلته أنه يعاني حاليًا من آلام شديدة في بطنه، بشكلِِ مستمر وعدم توفير الأدوية اللازمة له والاكتفاء بالمسكنات فقط 

وتؤكد العائلة أن إدارة المعتقلات ترفض إجراء أي فحوص طبية للاطمئنان على حالته، في حين كان من المفترض أن تُعقد جلسة محاكمة له في الأول من شهر أبريل الماضي للإفراج عنه ولكن لم يتم إجراؤها أو تحديد موعد آخر لها

يشار إلى أن الأسير سامر اعتقل هو وشقيقه عبد اللطيف (19عامًا) في حين يقضي الأخير حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام

 
 
 
#أنين القيد #سامر عبد اللطيف

أخبار ذات صلة

توأم سيامي - ارشيف

صور..حالة ولادة نادرة لتوأم "سيامي" بمجمع الشفاء الطبي بغزة

نفق للمقاومة

استشهاد مقاوم ثانٍ من"القسام" جراء انهيار نفق في خانيونس

الجهاد الاسلامي - ارشيف

رسائل هامة لـ"الجهاد الإسلامي" من أمام منزل القائد الأسير حسن سلامة

اسرائيل تقوم ببناء جدار علي حدود غزة

صور.. اسرائيل تشرع ببناء جدار مع غزة في المكان الذي دخل منه الأسير الاثيوبي " منغستو"

الاسير عبدالله البرغوثي وابنته

ما هي فحوى الرسالة التى أرسلتها"تاليا" الى والدها الأسير عبد الله البرغوثي في يوم تخرجها ؟

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال لي ابو مازن عن “تفاهمات” حماس ودحلان؟ فريح ابومدين

كهرباء غزة : المحطة الوحيدة تتوقف عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

إيقاف مذيعة مصرية بسبب حديث "جنسي" على الهواء (شاهد)

﻿أكلة «المفتول» الفلسطينية تثير أزمة لشركة «فيرجين أتلانتك» للطيران

بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟

الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية وتجبرها على مغادرة الاجواء

وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق

الأخبار الرئيسية

اسرى- ارشيف

المالية الإسرائيلية "تعيق" تشريع مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى الفلسطينيين

سليماني

هكذا هدد سليماني إسرائيل في ذكرى اغتيال عماد مغنية ويتحدث عن دوره في غزة

ميدل ايست افيرز :نتنياهو قد يشن حربا على غزة ودحلان يحاول منعها وغضب اميركى لدوره

حرب غزة -ارشيفية

استنفار لدى مقاتلي حماس.. جنرال إسرائيلي: قد نضطر لحرب جديدة بغزة لتعويض الإخفاقات

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا يوجد عقوبات على غزة ولا ترتيبات لحوارات مع حماس ولسنا بحاجة الى حوارات

الاتصالات الفلسطينية