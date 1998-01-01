فيديو: حزب الله ينشر تسجيلاً نادراً لـ "عماد مغنية"

بيروت / وكالات /

نشر حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا نادرا ظهر فيه عماد مغنية، أحد قادة الحزب العسكريين البارزين الذي اغتيل بتفجير سيارته في دمشق قبل عشرة سنوات.



وبدا مغنية الذي كان يوصف بأنه أحد أخطر قادة العمليات السرية في حزب الله في الشريط المرئي، وهو يلقي محاضرة على ما يبدو على قادة وعناصر الحزب .



يذكر أن حزب الله كان قد اتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال عماد مغنية في 12 شباط/فبراير 2008 في دمشق، فيما أنكرت تل أبيب ضلوع أجهزنها في العملية، إلا أن شهادات ظهرت لاحقا أكدت أن الموساد كان وراء عملية الاغتيال.





