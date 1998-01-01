جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: حزب الله ينشر تسجيلاً نادراً لـ "عماد مغنية"

الخميس 15 فبراير 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: حزب الله ينشر تسجيلاً نادراً لـ "عماد مغنية"



بيروت / وكالات /

نشر حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا نادرا ظهر فيه عماد مغنية، أحد قادة الحزب العسكريين البارزين الذي اغتيل بتفجير سيارته في دمشق قبل عشرة سنوات.

وبدا مغنية الذي كان يوصف بأنه أحد أخطر قادة العمليات السرية في حزب الله في الشريط المرئي، وهو يلقي محاضرة على ما يبدو على قادة وعناصر الحزب .

يذكر أن حزب الله كان قد اتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال عماد مغنية في 12 شباط/فبراير 2008 في دمشق، فيما أنكرت تل أبيب ضلوع أجهزنها في العملية، إلا أن شهادات ظهرت لاحقا أكدت أن الموساد كان وراء عملية الاغتيال.


 

#حزب الله #فيديو #عماد مغنية

أخبار ذات صلة

"لوفيغارو" تزعم: حزب الله اعتقل نجل عماد مغنية بتهمة التعامل مع المخابرات المركزية الأمريكية

دونالد ترامب

فيديو: ابن ترامب ينشر فيديو مفبركا لوالده يقود طائرة تستهدف "سي ان ان"

ابنة عماد مغنية .. لم أكن أعلم أني ابنة المعاون الجهادي في حزب الله

4

"داعش" ينشر فيديو مروعا لاستهداف مدرعة عراقية بطائرة مسيرة!

عماد مغنية

باراك رفض اغتيال عماد مغنية بالعام 2000

مغنية - ارشيف

CIA تعين مدبر اغتيال عماد مغنية مسؤولا لعملياتها ضد إيران

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال لي ابو مازن عن “تفاهمات” حماس ودحلان؟ فريح ابومدين

إيقاف مذيعة مصرية بسبب حديث "جنسي" على الهواء (شاهد)

كهرباء غزة : المحطة الوحيدة تتوقف عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

﻿أكلة «المفتول» الفلسطينية تثير أزمة لشركة «فيرجين أتلانتك» للطيران

بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟

الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية وتجبرها على مغادرة الاجواء

وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق

الأخبار الرئيسية

اسرى- ارشيف

المالية الإسرائيلية "تعيق" تشريع مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى الفلسطينيين

سليماني

هكذا هدد سليماني إسرائيل في ذكرى اغتيال عماد مغنية ويتحدث عن دوره في غزة

ميدل ايست افيرز :نتنياهو قد يشن حربا على غزة ودحلان يحاول منعها وغضب اميركى لدوره

حرب غزة -ارشيفية

استنفار لدى مقاتلي حماس.. جنرال إسرائيلي: قد نضطر لحرب جديدة بغزة لتعويض الإخفاقات

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا يوجد عقوبات على غزة ولا ترتيبات لحوارات مع حماس ولسنا بحاجة الى حوارات

الاتصالات الفلسطينية