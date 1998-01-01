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مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع "إيكاردي"

الخميس 15 فبراير 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع "إيكاردي"



وكالات / سما /

بدأ مانشستر يونايتد العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي الشياطين الحمر يستهدف التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وحسب صحيفة “Corriere dello Sport” فإن مانشستر يونايتد قرر الاستعانة بِـ وكيل الأعمال الإيطالي الشهير مينو رايولا من أجل إقناع ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله واندا نارا بالانتقال إلى نادي الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن ماورو إيكاردي سيكون منفتحاً على الرحيل عن إنتر ميلان خلال الصيف في حالة عدم ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث أن مانشستر يونايتد سيكون على رأس الأندية المستعدة لتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب بدفع 110 مليون يورو.

ودائماً حسب صحيفة “Corriere dello Sport” فإن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة شرسة من ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم ماورو إيكاردي، حيث أن النادي الإنجليزي سيحتاج لتقديم أفضل عرض ممكن للفوز بتوقيع اللاعب.

ويرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو.

#مانشستر يونايتد #ماورو إيكاردي

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