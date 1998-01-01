والد "منى زكي" كاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي!

عالم الفن

صدفة جميلة جمعت النجمين أحمد حلمى ومنى زكى، واللذين يشكلان أحد أشهر الـ"كابلز" فى الوسط الفنى، جمعتهما قصة حب تكللت بالزواج، تمثلت تلك الصدفة فى احتفالهما بعيد ميلادهما فى يوم واحد، حيث إنهما من مواليد يوم 18 نوفمبر.



أحمد حلمى ومنى زكى قصة بدأت بصداقة قوية لسنوات، ثم تحولت إلى واحدة من أروع قصص الحب، وكان حلمى يحبها ويتمنى الارتباط بها قبل أن يصبح مشهورا، ولم تكن تعرفه، حتى تكللت تلك العلاقة بالزواج، وصارا من أشهر قصص الحب فى الوسط الفنى.



وبعد سنوات من الزواج الناجح كشفت الفنانة المصرية منى زكي سرا عن زواجها من الفنان أحمد حلمي، حيث أكدت أن والدها كان أن يفسد زواجهما في اللحظات الأخيرة.

الفنانة المصرية قالت إن والدها كان مرتبط بها بشدة، حتى أنه كان يحبها أكثر من أخويها، لذا فقد كان مترددا في تزويجها، وقبل عقد قرانها إلى أحمد حلمي عبر عن رغبته في عدم إتمام هذه الزيجة، بحسب موقع "جلولي".



منى كشفت أيضا، خلال استضافتها في برنامج "حكايتي مع الزمان"، أن والدها كان حزين جدا في حفل زفافها، خاصة عندما كان يسير بها ليسلمها لعريسها، حتى أن خالتها ظلت تردد جملة على مسامعه: "لما توصل يا علي لأحمد اديله منى عادي"، وذلك حتى لا يتراجع.



وأكدت أنها تتوقع أن يفعل زوجها مع ابنتهما "ليلي" نفس ما فعله والدها معها، لافتة إلى إن لي لي لديها زملاء أولاد في المدرسة، وعندم حضر أحد زملائها لزيارتها في المنزل، ظل حلمي جالسا بجوارهما، وكان يسير خلفهما في كل مكان يذهبان إليه.