جوجل تختبر "الرد الذكي" على تطبيقات واتساب وفيسبوك وفايبر!

وكالات / سما /

أعلنت شركة شركة جوجل عن اختبار تطبيق جديد تحت اسم Reply خاص بميزة الرد الذكي السريع على أي رسالة واردة في تطبيقات التواصل الفوري مثل "واتساب" و"لاين" و"هانج أوت " و"فايبر" و" فيسبوك ماسنجر" وغيرها، وذلك بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وسيتم تطبيق هذه الميزة بنفس الطريقة المتاحة حاليا في تطبيق Gmail، حيث سيوفر عدة خيارات لتختار إحداها للرد وفق محتوى الرسالة الواردة إليك وبالتالي يمكنك الرد بسرعة وفاعلية على الرسائل الواردة إليك بمجرد ضغطة زر.

كما سيمكنك فعل هذا مباشرة من شريط الإخطارات وبدون الدخول للتطبيق نفسه.

وتقول جوجل إن هذا التطبيق سيحتوي على عدة مزايا ذكية مثل الانتقال إلى وضع "التعطيل" بمجرد قيادتك للسيارة، أو اختيار رسائل محددة يمكن اعتبارها عاجلة لإخطارك بها حتى عند قيادتك للسيارة.

وكانت جوجل أعلنت قبل عامين عن ميزة الرد الذكي ضمن تطبيق البريد الإلكتروني الخاص Gmail والتي يمكنها توفير توصيات تلقائية تتعلق بالردود التي يمكنك إرسالها بالاستناد إلى سياق الرسائل التي تتلقاها.

وتوسعت هذه الميزة لاحقًا لتصل إلى تطبيقات مثل Google Allo وAndroid Messages، وتأتي دعوات اختبار التطبيق الجديد من خلال Area 120.

وهو البرنامج التجريبي ضمن جوجل المخصص لإنشاء تطبيقات وخدمات فريدة من نوعها، وهو لا يعمل على تكرار الردود الذكية بل يجعلها أفضل، فمثلاً إذا تلقيت رسالة من شخص ما يسأل عن موعد وجودك في منزلك.

فإن بإمكان هذه الخاصية أن تحدد مكان وجودك الحالي والمسافة التي تفصلك عن المنزل والمدة الزمنية المستغرقة للوصول إليه، وخلال ثواني بسيطة تطرح عليك الرد المناسب للرسالة.