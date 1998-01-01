"حلا الترك" في حجر "أحلام" في يوم ميلادها

عالم الفن

هنآت الفنانة البحرينية حلا الترك النجمة الإماراتية أحلام بمناسبة يوم ميلادها، بكلمات تعبر عن محبتها الكبيرة وتقديرها العالي.

وشاركت الترك جمهورها عبر تطبيق "انستغرام"، صورة جمعتها سابقاً بأحلام، وهي جالسة في حجرها في برنامج "تاراتاتا".

وأردفت الصورة بتعليق جاء فيه: "كل عام وحبيبة قلبي الملكة احلام بخير وصحة وسلامة يارب... الله يعيده عليج بالسعادة والحب يارب".

واستعرضت أحلام من جهتها الهدايا المميزة والخاصة التي تلقتها من معجبيها.

ونشرت على تطبيق "انستغرام" مقطع فيديو يظهر عدد كبير من الهدايا التي وصلت لها بهذه المناسبة، وعلقت عليه قائلة: "معقول يعني طلعت ساعة من البيت رجعت لقيت البيت بينفجر من الهدايا، الحمدلله على محبتكم وشكراً من القلب"، واضافت بهاشتاغ: "أحبكم أحلام".