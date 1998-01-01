أبل تؤجل مزايا مهمة في التحديث الجديد

وكالات / سما /

ذكرت تقارير أن شركة أبل ستؤجل إصدار بعض التحديثات، بسبب القلق من وجود ثغرات برمجية، حسبما كشفت وكالة بلومبرغ.

وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من التزام أبل بموعد التحديث السنوي هذا الخريف، فإنه لن يشمل بعض التحديثات التي كانت متوقعة.

وبحسب بلومبيرغ، فإنه لن يكون هناك إعادة لتصميم الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون، أو تحديث تطبيق الصور، وذلك في إطار استراتيجية جديدة لرئيس قسم البرمجة كريغ فيدريغي.

وسيتمتع المطورون في أبل بوقت أكثر للعمل على الميزات الجديدة وإتقان برمجتها، بينما سيتم إصدار تحديث مصغر في الموعد السنوي.

ومن المتوقع أن تحتوي التحديثات الجديدة على طريقة لربط التطبيقات على كافة أجهزة أبل، إضافة إلى تحديث أداة رقمية تتيح للآباء مراقبة استخدام أطفالهم لأجهزة الكمبيوتر.

ونقلت بلومبرغ عن مصدر قريب من الشركة قوله إن هذه التغيير في استراتيجية أبل يوضح إدراك الشركة أن التقيد بموعد الإصدار ليس إنجازا بينما يحتوي على ثغرات، وهو ما لم يحدث من قبل".

ووصفت الوكالة هذا التحول بإقرار عملاق التكنولوجيا الأميركي بما لاحظه المستخدمون بالفعل أن بعض التطبيقات أصبحت عرضة للثغرات.

تسريب شيفرة

وكانت أبل قد أقرت قبل أيام بأن "الشيفرة الأساسية" المستخدمة في نظام التشغيل "iOS 9" قد تم تسريبها ونشرها على موقع "غيت هاب".

وغالبا ما تحتفظ الشركات المصنعة للهواتف بشيفراتها البرمجية لنفسها ولا تسربها لأي كان.

وقد أمرت "أبل" موقع "غيت هاب" بحذف ومسح الأكواد البرمجية، مشيرة إلى أن هذا "التسريب لن يضر بأمن وسلامة هواتفها".

وقالت الشركة في بيان "الشيفرة الأساسية التي تم تسريبها قديمة.. إذ تستخدم معظم أجهزتنا حاليا نظام آي أو إس 10".