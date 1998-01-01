جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 مؤبدات بحق الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش وابتسامته تغضب ليبرمان

الخميس 15 فبراير 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 مؤبدات بحق الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش وابتسامته تغضب ليبرمان



القدس المحتلة / سما /

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" اليوم الخميس، حكما بالسجن  4 مؤبدات، بحق الأسير عمر العبد من قرية كوبر شمال رام الله.

ويتهم الاحتلال الأسير العبد (20 عاماً) بتنفيذ عملية مستوطنة "حلميش" في 21 تموز/ يوليو العام الماضي، والتي قتل فيها 3 مستوطنين.

وعلق وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان على الحكم الصادر على الأسير العبد، بأن كل الأحكام لا تكفي لمعاقبته، فهو ما زال يبتسم خلال محاكمته.

يذكر أن ليبرمان كان تصدر المطالبين بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسير العبد، وطلب من الكنيست سن قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

يشار إلى أن الأسير العبد أنهى السنة الأولى في كلية إدارة الأعمال بجامعة القدس المفتوحة.

#عمر العبد #حكم #حلميش

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال - أرشيفية

صور: هدم منزل منفذ عملية "حلميش" وإصابة صحفي اثناء تغطية الحدث

عملية طعن

الاعلام العبري كشف هويته.. من هو منفذ عملية سلفيت ؟؟

منفذ عملية الدهس في القدس هو فادي القنبر اسير محرر ومن سكان جبل الكبر

الشهيد فادي قنبر

"هذا ماقاله لأبنائه": الساعات الأخيرة من حياة منفذ عملية الدهس في القدس

عملية بتاح تيكفا - ارشيف

نابلس : الاحتلال يعتقل صديقي وسائق منفذ عملية "بيتح تكفا"

مواجهات- ارشيف

استشهاد الشاب شريف العبد شلاش 28 عاما من جباليا متأثر بجراحه

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال لي ابو مازن عن “تفاهمات” حماس ودحلان؟ فريح ابومدين

كهرباء غزة : المحطة الوحيدة تتوقف عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

إيقاف مذيعة مصرية بسبب حديث "جنسي" على الهواء (شاهد)

﻿أكلة «المفتول» الفلسطينية تثير أزمة لشركة «فيرجين أتلانتك» للطيران

بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟

الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية وتجبرها على مغادرة الاجواء

وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق

الأخبار الرئيسية

اسرى- ارشيف

المالية الإسرائيلية "تعيق" تشريع مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى الفلسطينيين

سليماني

هكذا هدد سليماني إسرائيل في ذكرى اغتيال عماد مغنية ويتحدث عن دوره في غزة

ميدل ايست افيرز :نتنياهو قد يشن حربا على غزة ودحلان يحاول منعها وغضب اميركى لدوره

حرب غزة -ارشيفية

استنفار لدى مقاتلي حماس.. جنرال إسرائيلي: قد نضطر لحرب جديدة بغزة لتعويض الإخفاقات

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا يوجد عقوبات على غزة ولا ترتيبات لحوارات مع حماس ولسنا بحاجة الى حوارات

الاتصالات الفلسطينية