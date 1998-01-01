جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

صدفة عجيبة أكسبتها آلاف الدولارات!

الخميس 15 فبراير 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صدفة عجيبة أكسبتها آلاف الدولارات!



غرائب و عجائب

ضجت عدة مواقع ووسائل إعلام مؤخرا بخبر مواطنة أمريكية ربحت آلاف الدولارات عن طريق الصدفة.

وبدأت القصة قبل عيد الميلاد الماضي، عندما ذهبت فيكتوريا إيثريدج (52 عاما) للتسوق في أحد المراكز التجارية. وأثناء تجولها قررت شراء بطاقة يانصيب بسعر 2 دولار، وعن طريق الخطأ، أعطتها البائعة بطاقة ثمنها 5 دولارات، قبل أن تدرك خطأها بسرعة، حيث اعتذرت من فيكتوريا وعرضت عليها إرجاع البطاقة وإعطائها أخرى أرخص.

ولحسن حظ فيكتوريا، رفضت حينها إرجاع البطاقة وقالت للبائعة: "لعل هذه الصدفة تجلب لي الحظ". وفعلا وبعد مدة، تبين أنها ربحت مبلغ 30 ألف دولار.

وفي تعليق على هذه الصدفة السعيدة قالت السيدة: "أنا محظوظة فعلا، لقد شعرت منذ البداية أن تلك البطاقة ستجلب لي الحظ، لقد احتفظت بها في محفظتي وكنت أتابع نتائج السحب باستمرار.. أنوي شراء سيارة جديدة بالمبلغ الذي كسبته".

#صدفة

أخبار ذات صلة

860x484

إندونيسية تواجه مشكلة عجيبة بسبب صورها

طائر

فيديو.. طائر يمتلك قدرة عجيبة في الاختفاء

شاهد الفيديو: معاق يركب السيارة بطريقة عجيبة

بالفيديو : شاهد حادثة تحرش كاملة مصورة «صدفة» بعين شمس

860x484 (3)

عارضة أزياء ترتدي فستانا من الدولارات

فاتورة

عائلة تتلقى فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال لي ابو مازن عن “تفاهمات” حماس ودحلان؟ فريح ابومدين

إيقاف مذيعة مصرية بسبب حديث "جنسي" على الهواء (شاهد)

استنفار لدى مقاتلي حماس.. جنرال إسرائيلي: قد نضطر لحرب جديدة بغزة لتعويض الإخفاقات

إصابة مسن بجروح خطيرة في الفم على خلفية ثأر قديم بغزة واعتقال الجاني

الأحمد: لا يوجد عقوبات على غزة ولا ترتيبات لحوارات مع حماس ولسنا بحاجة الى حوارات

واشنطن تستهدف حركة حماس من جديد والحركة ترد

﻿أكلة «المفتول» الفلسطينية تثير أزمة لشركة «فيرجين أتلانتك» للطيران

الأخبار الرئيسية

ميلادنوف و الحمدلله ومردخاي

ملادينوف يعلن عن اتّفاق فلسطيني إسرائيلي لمراجعة آلية إعمار غزة لتحسين وظائفها وشفافيتها

خليل الحية- ارشيف

الحية: قطعنا شوطاً جيداً في ملف المصالحة برعاية المخابرات المصرية وينفي قطعيا "محاولة اغتيال هنية "

مردخاي و الحمد الله

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

سليماني

هكذا هدد سليماني إسرائيل في ذكرى اغتيال عماد مغنية ويتحدث عن دوره في غزة

ميدل ايست افيرز :نتنياهو قد يشن حربا على غزة ودحلان يحاول منعها وغضب اميركى لدوره

الاتصالات الفلسطينية