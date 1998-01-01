نادي الزمالك المصري يراقب محمود وادي

رام الله / سما /

ذكرت مصادر صحفية مصرية أن نادي الزمالك المصري، وضع عين المراقبة على محمود وادي، النجم الفلسطيني المحترف في صفوف الأهلي الأردني، من أجل التعاقد معه وضمه في الموسم القادم.

وأكدت المصادر الصحفية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض قدرات وادي على الجهاز الفني لنادي الزمالك، الذي أبدى إعجابه به وإمكانياته التي تعاظمت بشكل لافت منذ احترافه مع الأهلي الأردني.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للزمالك المصري قرر متابعة وادي بشكل كبير حتى نهاية الموسم الحالي تمهيداً للتعاقد معه وضمه في الفترة القادمة.

يشار إلى أن النجم وادي (23 عاماً) لمع بشكل كبير مع الأهلي الأردني في أول تجاربه الاحترافية الخارجية، ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الأردني برصيد (10) أهداف، وبات هدفاً لعدد من الأندية الأردنية والخليجية.