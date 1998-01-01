المنتخب الفلسطيني يواجه الجزائر والرجوب يُدافع عن "سيزار"

رام الله / سما /

كشف اتحاد كرة القدم على لسان رئيسه جبريل الرجوب، عن البرنامج التدريبي للمنتخب الوطني تحضيراً للقاء منتخب عُمان في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم آسيا المقررة في الإمارات عام 2019.

وقال الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد بمدينة رام الله للإعلان عن التحضيرات الخاصة بمباراة عُمان، إن "الفدائي" سيخوض معسكراً تدريبياً في الجزائر يتخلله مباراة تجمعه بمنتخب الجزائر يوم 27 من الشهر الجاري، حيث سيتوجه الفدائي إلى الجزائر يوم 23 من نفس الشهر.

وأضاف الرجوب أن الوطني سيغادر الجزائر متجهاً للمملكة العربية السعودية لإقامة معسكر تدريبي آخر، ومن ثمة سيتوجه للعاصمة البحرينية المنامة لمواجهة منتخبها يوم 22 من شهر مارس القادم، والذي سيختتم فيه الوطني استعداداته لمواجهة عُمان التي سيسافر لها مباشرة عقب لقاء البحرين.

وأثنى الرجوب على المدرب الجديد للمنتخب، البوليفي خوليو سيزار، وعلى أسلوب التخطيط الذي يعتمد عليه اتحاد الكرة في إعداد المنتخب للمباريات الرسمية.

وأشار الرجوب خلال المؤتمر إلى أن قرار تعيين المدرب البوليفي خوليو سيزار مدرباً للمنتخب الوطني خلفاً للكابتن عبد الناصر بركات، كان قراراً صائباً على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها عقب التعاقد معه، قائلاً: " الكثيرون انتقدوني عقب القرار، لكنني كنت على صواب تام، لأن الاتحاد عندما قام بمنح بركات فرصة التطوير لم يمنحه تلك الفرصة لكي يكون مدرباً فقط، بل ليتولى مهمة تطوير جميع المدربين في مختلف المنتخبات الوطنية ولبناء كادر تدريبي، وأنا المسؤول الأول عن الرياضة وأريد أن تصبح الرياضة في فلسطين مثل البرازيل".