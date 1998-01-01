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جيرارد: لو سجل ميسي هدف صلاح لجن جنون الجميع!

الخميس 15 فبراير 2018 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيرارد: لو سجل ميسي هدف صلاح لجن جنون الجميع!



وكالات / سما /

نجح نجمنا العربي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ضمن خماسية ليفربول الإنجليزي في مباراة بورتو البرتغالي التي أقيمت ليلة الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الريدز قد حلوا ضيوفاً ثقيلة على ملعب الدراجاو حيث تمكنوا من الفوز بنتيجة عريضة تضمن لهم بشكل كبير انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وسجل ابن الـ 25 ربيعاً الهدف الثاني بكيفية مذهلة ومهارة استثنائية نالت إعجاب وانبهار الجميع، بما فيهم أسطورة النادي ستيفن جيرارد الذي أغدق الثناء على أفضل لاعب في أفريقيا 2017.

صاحب الـ 37 عاماً تحدث من خلال قناة بي تي سبورت قائلاً “لقد رأينا لحظة من تألق محمد صلاح في الهدف الثاني. رائع للغاية”.

وأضاف “ليس من العدل مقارنته بليونيل ميسي. فلو ميسي فعل ذلك لجن جنون الجميع !”.

وتابع “إنها لقطة مهارية رائعة للغاية ولكن هي رباطة الجأش، المنطقة من الملعب التي يتواجد فيها”.

وأسرد “بعد لمستين رائعتين، إنها تظهر لاعباً في حالة ممتازة ومفعم بالثقة. 30 هدفاً في موسم هي غلة لا تُصدق”.

#ستيفن جيرارد #ميسي

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