فيلايني يحسم خطوة الانتقال للدوري التركي

وكالات / سما /

استقر البلجيكي مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الانضمام لصفوف بشكتاش التركي، بعد الرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" في فترة الانتقالات الصيف المقبل.

ورفض فيلايني أكثر من عرض من إدارة اليونايتد لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2018، وسيكون بإمكانه الرحيل عن النادي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء الموسم.

ونقل موقع "توك سبورت" الإنجليزي، عن تقارير تركية أن اللاعب اتفق بالفعل مع إدارة بشكتاش على الانضمام إلى النادي التركي الصيف المقبل.

وقال "توك سبورت" إن فيلاني سيكون موجودا بقائمة منتخب بلجيكا المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، رغم عدم مشاركته باستمرار مع اليونايتد، على أن ينضم بعد البطولة مباشرة لفريقه الجديد.

وكان فيلايني قد انضم إلى اليونايتد في صيف 2013 مقابل 32 مليون يورو، إلا أنه لم ينجح في حجز مكان دائم له بالتشكيلة الأساسية لـ"الشياطين الحمر" على مدار 5 مواسم مع الفريق.

يشار إلى أن فيلاني شارك في 16 مباراة فقط مع مانشستر يونايتد في كل البطولات هذا الموسم، منها 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.