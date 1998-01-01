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رئيس اليوفي يحدد موعد اعتزال بوفون

الخميس 15 فبراير 2018 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس اليوفي يحدد موعد اعتزال بوفون



وكالات / سما /

أكد الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس، أنه سيحدد موعد اعتزاله كرة القدم، بعد أن يجتمع مع أندريا أنييلي رئيس ناديه.

وأوضح بوفون في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي, أن اعتزاله يعدّ أمرا حساسا، مبينا أنه اعتاد أن يكون نقطة قوة لفريقه، ولن يصبح أبدا عبئا على "البيانكونيري".

وكان الحارس الإيطالي قد خطط لاعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، لكن ذكرت عدة تقارير مؤخرا إلى أنه قد يرجع في قراره.

وقال بوفون إن فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018, أمر محزن للغاية، خاصة أنه كان يفضل إنهاء مسيرته مع كرة القدم عقب المشاركة في المونديال.

وشارك بوفون في 20 مباراة مع يوفنتوس بمختلف البطولات الموسم الجاري، واستقبلت شباكه 19 هدفا.

#بوفون #اعتزال

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