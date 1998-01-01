نقابة المهن الطبية: الوضع الصحي في غزة ينذر بكارثة

غزة/سما/

حذرت نقابة المهن الطبية في قطاع غزة من انتشار الأمراض والأوبئة؛ جراء توقف شركات النظافة في مستشفيات القطاع عن العمل.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، ان "الوضع الصحي في غزة ينذر بكارثة؛ جراء استمرار أزمة شركات النظافة".

وطالبت النقابة أحرار العالم بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في غزة من الانهيار، داعية وزير الصحة جواد عواد الى الحضور شخصيا إلى غزة لتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى في غزة.

من جانبه قال مدير وحدة الجود و مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة موسى العماوي اليوم ان "اشتداد ازمة النظافة لليوم الخامس على التوالي في المرافق الصحية ينذر بكارثة انتشار الاوبئة و نقل العدوى بين المرضى و ستنعكس بشكل مخيف على المجتمع بكامله".