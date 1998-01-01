جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة المهن الطبية: الوضع الصحي في غزة ينذر بكارثة

الخميس 15 فبراير 2018 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المهن الطبية: الوضع الصحي في غزة ينذر بكارثة



غزة/سما/

حذرت نقابة المهن الطبية في قطاع غزة من انتشار الأمراض والأوبئة؛ جراء توقف شركات النظافة في مستشفيات القطاع عن العمل.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، ان "الوضع الصحي في غزة ينذر بكارثة؛ جراء استمرار أزمة شركات النظافة".

وطالبت النقابة أحرار العالم بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في غزة من الانهيار، داعية وزير الصحة جواد عواد الى الحضور شخصيا إلى غزة لتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى في غزة.

من جانبه قال مدير وحدة الجود و مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة موسى العماوي اليوم ان "اشتداد ازمة النظافة لليوم الخامس على التوالي في المرافق الصحية ينذر بكارثة انتشار الاوبئة و نقل العدوى بين المرضى و ستنعكس بشكل مخيف على المجتمع بكامله".

#غزة #صحة #كارثة

أخبار ذات صلة

جامعة الاسراء: الوضع الصحي في غزة خطير وانتهاكات جسيمة بحق مرضى السرطان

نيكولا ي ميلادينوف - ارشيف

ميلادينوف: صراع على السلطة بين فتح وحماس يفاقم الاوضاع و ينذر بالانفجار والتحول إلى صراع آخر

مظاهرات في رام الله

رام الله : مظاهرات تطالب بمحاسبة مرتكبي الاخطاء الطبية

ادوية- ارشيف

قافلة من الأدوية والمستلزمات الطبية في طريقها الى غزة في القريب العاجل

معبر ايرز - بيت حانون

مسؤول الصحة بالرئاسة: الرئيس لن يوقف التحويلات الطبية لمرضى غزة

مؤسسات حقوقية : التصاريح الطبية لسكان قطاع غزة هي الأقل منذ 10 سنوات

الأكثر قراءة اليوم

ماذا قال لي ابو مازن عن “تفاهمات” حماس ودحلان؟ فريح ابومدين

كهرباء غزة : المحطة الوحيدة تتوقف عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

إيقاف مذيعة مصرية بسبب حديث "جنسي" على الهواء (شاهد)

﻿أكلة «المفتول» الفلسطينية تثير أزمة لشركة «فيرجين أتلانتك» للطيران

بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟

الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية وتجبرها على مغادرة الاجواء

وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق

الأخبار الرئيسية

اسرى- ارشيف

المالية الإسرائيلية "تعيق" تشريع مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى الفلسطينيين

سليماني

هكذا هدد سليماني إسرائيل في ذكرى اغتيال عماد مغنية ويتحدث عن دوره في غزة

ميدل ايست افيرز :نتنياهو قد يشن حربا على غزة ودحلان يحاول منعها وغضب اميركى لدوره

حرب غزة -ارشيفية

استنفار لدى مقاتلي حماس.. جنرال إسرائيلي: قد نضطر لحرب جديدة بغزة لتعويض الإخفاقات

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا يوجد عقوبات على غزة ولا ترتيبات لحوارات مع حماس ولسنا بحاجة الى حوارات

الاتصالات الفلسطينية