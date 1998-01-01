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أرقام قياسية جديدة لرونالدو بالأبطال

الخميس 15 فبراير 2018 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام قياسية جديدة لرونالدو بالأبطال



وكالات / سما /

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، أرقاما قياسية جديدة، بعدما سجّل هدفين لفريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ورغم تقدم سان جيرمان (1-0)، إلا أن رونالدو سجل هدف التعادل لريال مدريد من ركلة جزاء (45).

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية، أن "الدون" أصبح بعد الهدف أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 100 هدف مع فريق واحد في البطولة.

وأوضحت "أوبتا" أن ريال مدريد أضحى أكثر فريق يحتسب له ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بواقع 46 ضربة، متفوقا على برشلونة (44 ركلة).

وسجل رونالدو ركلة الجزاء الـ14 له في دوري الأبطال، كأكثر لاعب في تاريخ المسابقة، متفوقا على ميسي، صاحب الـ11 ركلة.

وعزز رونالدو بعد هدفيه أمام سان جيرمان صدارته لقائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 11 هدفا حتى الآن.

يشار إلى أن رونالدو بات أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال, يسجل 10 أهداف أو أكثر في 7 مواسم متتالية في دوري الأبطال.

#رونالدو #ارقام

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