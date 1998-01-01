سلطة النقد وبالتعاون مع البنك الدولي تعقد ورشة عمل حول الحوكمة والإشراف

رام الله / سما /

افتتح معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد، ورشة عمل حول الحوكمة والإشراف على إدارة الاحتياطيات والاستثمار، نظمتها سلطة النقد بالتعاون مع البنك الدولي، وقدمها الخبير المالي والاقتصادي من البنك الدولي السيد ستيفان بايوت.

وهدفت الورشة إلى مناقشة موضوع الحوكمة في المؤسسات العامة وأثرها على إدارة الاحتياطيات والاستثمارات، من خلال توزيع مهام العمل في المؤسسات العامة ووضع الإجراءات التنفيذية لتسهيل عملية توزيع المهام لضمان إدارة كفؤة وسليمة.

وشارك في ورشة العمل أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد، وأعضاء لجنة الاستثمار، وممثلون عن صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهيئة التقاعد، والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد معالي محافظ سلطة النقد على أهمية الحوكمة في مؤسسات الاستثمار العامة، وأثرها على تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب الفعّالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة، من خلال تنظيم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى أداء المؤسسة.

وأوضح الشوا أن لجنة الاستثمار في سلطة النقد تقوم بإدارة سياسة الاستثمار وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة، متبعة أفضل المعايير الدولية في إدارة الاستثمار، بما يهدف إلى المحافظة على أصول سلطة النقد ودعم الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في فلسطين.

وأشاد معالي المحافظ بالشراكة مع البنك الدولي، وشكرهم على دعمهم المقدم لسلطة النقد من خلال تعزيز قدرات سلطة النقد في مجال إدارة الاحتياطي، وتقديم المساعدات الفنية والاستشارات فيما يتعلق بالمستجدات على الساحة الدولية.

و تناولت الورشة موضوع التوزيع الاستراتيجي للأصول في المؤسسات الاستثمارية بما يشمل دراسة المخاطر وتقديرها وإدارتها وتجنبها لضمان فعالية إدارة الاحتياطات وتجنب أية مخاطر في ضوء التقلبات في الأسواق المالية العالمية.

كما تم التركيز في ورشة العمل على سياسات الاستثمار ودور ومسؤوليات مجالس الإدارة ولجان الاستثمار وضرورة وجود فصل في المهام والمسؤوليات بما يؤسس لإدارة سليمة.

وقدم الخبير ستيفان بايوت نظرة عامة على التطورات الاقتصادية العالمية في كل من أسواق أمريكا وأوروبا والمؤشرات المالية ذات العلاقة.