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بعد إساءة أماني الخياط لسلطنة عمان.. «ساويرس»: سبق وأن طردتها لتجاوزها مع المغرب

الأربعاء 14 فبراير 2018 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إساءة أماني الخياط لسلطنة عمان.. «ساويرس»: سبق وأن طردتها لتجاوزها مع المغرب



القاهرة/سما/

ردًا على طلب مواطنة من سلطنة عمان له بمخاطبة الإعلامية أماني الخياط، بعدم الإساءة لبلادها مرة أخرى، قال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، إنه ليس له أي علاقة حاليًا بقناة «ONTV»، التي تعمل بها «الخياط».

وأضاف «ساويرس»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الثلاثاء: «أنا بعت المحطة منذ عام، وليس لي أي علاقة بها منذ ذلك الوقت، وهذه المذيعة سبق وأن طردتها من المحطة؛ لتجاوزها مع المملكة المغربية».

جدير بالذكر أن الإعلامية أماني الخياط، قد تعرضت لهجوم خلال اليومين الماضيين، من قبل الشعب العماني؛ بسبب وصف سلطنة عمان خلال تقديمها لبرنامجها «بين السطور»، الذي يعرض على فضائية «أون لايف»، بالإمارة الخليجية الصغيرة.

وبعد الهجوم الذي تعرضت له، اضطرت «الخياط» إلى تقديم اعتذار للشعب العماني، مؤكدة أن سلطنة عمان دولة تاريخية، وليست وليدة اللحظة، وعلاقتها بمصر قديمة.

#اماني الخياط #مصر #عمان

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