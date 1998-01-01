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وفد من جبهة النضال الشعبي يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة

الأربعاء 14 فبراير 2018 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

التقي اليوم وفد من جبهة النضال الشعبي ضم كل من سكرتير الجبهة محمود الزق وعضو المكتب السياسي عبد العزيز قديح وعاطف السويركي وجهاد احمد أعضاء اللجنة المركزية للجبهة مع مدير مكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة السيد ساور غيرنوف

حيث قدم الوفد شرحا حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها اهلنا في قطاع غزة من حيث هذا التدهور لخطر الأوضاع الإنسانية وضرورة تدخل الأمم للضغط لأجل التزام إسرائيل برفع حصارها الظالم عن شعبنا في قطاع غزة الذي بات سجنا كبيرا للمواطنين

كما عبر الوفد عن رفضة للقرار الامريكي الذي يعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل والقرار الظالم بتقليص المساعدات الأمريكية في استهداف واضح لدور وكالة الغوث للاجئين الفلسطينين . وبدوره أكد رفض الأمم المتحدة للقرار الامريكي انطلاقا من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية حول وضع الأرض المحتلة .

وعبر عن قلقه الشديد لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مؤكدا بسعى الأمم المتحدة لتقديم المساعدة على كافة الصعد لانهاء هذا الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة .

#جبهة النضال الشعبي #الأمم المتحدة

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