فيديو : مشادة بين جبريل الرجوب و مجندة اسرائيلة في الخليل .. ماذا قال لها ؟

وكالات

"اخرسي واذهبي الى الجحيم" بهذه الكلمات رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب على احدى مجندات حرس حدود الاحتلال حين اعترضت زيارة وفد كان يضمه مع وفد عماني برئاسة وزير الخارجية يوسف بن علوي للحرم الابراهيمي في الخليل.

وحاول جنود الاحتلال عرقلة زيارة الوفد، من خلال اعتراض احد مرافقي الوفد، قبل ان يتدخل الرجوب صارخا في وجه احد الجنود طالبا منه ان يهدأ وواصفا اياه بالمختل، ليوجه حديثه بعد ذلك الى احدى المجندات التي كانت تصرخ في وجه الوفد قائلا لها "اخرسي" و"اذهبي الى الجحيم"، ليستمر الوفد في زيارته بعد ذلك.