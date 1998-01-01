بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟

موسكو / وكالات /

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء 14 فبراير/شباط 2018، أن الأزمة المستمرة مع قطر لا تصبُّ في مصلحة استقرار الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بحسب بيان للكرملين.

وبحسب البيان، بحث بوتين والملك سلمان الوضع القائم بمنطقة الخليج، بما في ذلك العلاقات بين قطر والدول الأخرى.

وأكد بوتين للملك السعودي، أن الأزمة المستمرة مع قطر "لا تصبُّ في مصلحة استقرار الشرق الأوسط، ولا تساهم في توحيد الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب"، وفق المصدر ذاته.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.

وبحسب بيان الكرملين، تم خلال المكالمة الهاتفية، التي جرت الأربعاء، بين الرئيس بوتين والملك سلمان، "مواصلة تبادل الآراء حول الوضع في سوريا".

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، "مسألة التعاون العسكري التقني بين البلدين"، وفقاً للمصدر ذاته.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين موسكو والرياض تقارباً ملحوظاً. وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2017، زار الملك سلمان موسكو، في زيارة وُصفت بـ"التاريخية"، التقى خلالها بوتين وكبار المسؤولين الروس، ووقّع خلالها البلدان اتفاقيات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات.