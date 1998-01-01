جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟

الأربعاء 14 فبراير 2018 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟



موسكو / وكالات /

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء 14 فبراير/شباط 2018، أن الأزمة المستمرة مع قطر لا تصبُّ في مصلحة استقرار الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بحسب بيان للكرملين.

وبحسب البيان، بحث بوتين والملك سلمان الوضع القائم بمنطقة الخليج، بما في ذلك العلاقات بين قطر والدول الأخرى.

وأكد بوتين للملك السعودي، أن الأزمة المستمرة مع قطر "لا تصبُّ في مصلحة استقرار الشرق الأوسط، ولا تساهم في توحيد الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب"، وفق المصدر ذاته.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.

وبحسب بيان الكرملين، تم خلال المكالمة الهاتفية، التي جرت الأربعاء، بين الرئيس بوتين والملك سلمان، "مواصلة تبادل الآراء حول الوضع في سوريا".

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، "مسألة التعاون العسكري التقني بين البلدين"، وفقاً للمصدر ذاته.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين موسكو والرياض تقارباً ملحوظاً. وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2017، زار الملك سلمان موسكو، في زيارة وُصفت بـ"التاريخية"، التقى خلالها بوتين وكبار المسؤولين الروس، ووقّع خلالها البلدان اتفاقيات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات.

#بوتين #الازمة الخليجية #الملك سلمان

أخبار ذات صلة

الجبير وخالد بن سلمان - ارشيف

إقالة الجبير من خارجية السعودية وتعيين نجل الملك سلمان بدلا منه

الملك سلمان

الملك سلمان : " أنا أيضا بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل ”

الملك سلمان - ارشيف

شاهد ..الفنان محمد عبده يقوم بسلوك غير متوقع أمام الملك سلمان

الملك سلمان و والد الوليد بن طلال

رغم احتجازه لنجله..صور: الملك سلمان ينحني أمام والد الوليد بن طلال ويقبل يديه

الحريري وبن سلمان

تفاصيل الـ 100 مليار دولار التي يأمل بن سلمان الحصول عليها من الحريري والتي فجرت الأزمة بينهما!

أخ الملك سلمان طلال بن عبد العزيز - ارشيف

بالتفاصيل .. شقيق الملك سلمان "طلال" يضرب عن الطعام ويرقد داخل احد المستشفيات!

الأكثر قراءة اليوم

مكتب ترامب دفع أكثر من 100 ألف دولار لهذه الممثلة الإباحية بعد أن أقام علاقة معها

وفد حماس التقى المخابرات المصرية وناقشا 4 ملفات "مهمة"

فتوى لداعية سعودي عن عيد الحب تثير جدلا واسعا في المملكة

صور وفيديو: الشيخة موزة تمارس الرياضة في يومها الخاص في قطر

مستشارة سابقة لترامب: بنس اسوأ من ترامب ويعتقد أن المسيح يكلمه!

الاعلام العبري : بدء العد التنازلي لحياة نتنياهو السياسية

فيديو: أوباما يسخر من أذنيه وشعره الرمادي!

الأخبار الرئيسية

كهرباء غزة -ارشيفية

كهرباء غزة : المحطة الوحيدة ستتوقف الليلة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

السنوار - ارشيف

تل ابيب تتساءل عن اسباب غياب السنوار.. فماذا قالت عن خيارات حماس في ظل اكتشاف الانفاق ؟

الحمدلله

الحمدلله يتحدث مجددا عن شروط حكومته لاستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد

الاحمد والسنوار وبدران

في ظل التحذيرات من انفجار غزة.. ماذا ستبحث المخابرات المصرية اليوم في لقائها مع حماس ؟

ترامب و بوتين

ما هي الملاحظات التي طلب ترامب من بويتن ان ينقلها لـ"عباس" بشكل شخصي ؟

الاتصالات الفلسطينية