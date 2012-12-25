استطلاع اسرائيلي : الاتهامات بالرشوة زادت شعبية نتنياهو والليكود

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية العاشرة أن تقديم الشرطة توصيات بمحاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، لم تؤثر على شعبيته أو شعبية حزبه، الليكود، بل ازدادت في مجالات معينة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة، يحصل الليكود على 27 مقعدًا في الكنيست، أي أقل بثلاثة مقاعد مما لديه اليوم، لكنها مشابهة بمدى أو بآخر لما منحتهم إياه الاستطلاعات الأخيرة، والتي تراوحت بين 25-28 مقعدًا.

وبحسب الاستطلاع، يحصل حزب "ييش عتيد"، الذي يتزعمه يائير لابيد، على 25 مقعدًا، ويعتبر لابيد أحد أهداف نتنياهو والمقربين منه من أعضاء كنيست ووزراء، والذي لم ينفك يهاجمه منذ نشر توصيات الشرطة، واتهامه بمحاولة عزله من المنصب بأي ثمن.

ويليهما "المعسكر الصهيوني"، الذي يتزعمه آفي غاباي، بـ16 مقعدًا، وخلفه حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، ويحصل على 11 مقعدًا، وهو ذات عدد المقاعد التي تحصل عليه القائمة المشتركة، بحسب الاستطلاع.

ويحصل كل من حزب "ميرتس" و"يهدوت هتوراة" على سبع مقاعد لكل منهما، في حين يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، على ست مقاعد، وكذلك يحصل حزب "كولانو" بزعامة وزير المالية، موشيه كحلون، وحزب "شاس" على خمس مقاعد لكل منهما.

وأظهر القسم الآخر من الاستطلاع مؤشرات مشابهة، إذ قال 71% من المستطلعين إن موقفهم لم يتغير بعد نشر التوصيات، في حين قال 12% فقط إنهم غيروا موقفهم، في حين اعتبر 17% أنهم لم يتخذوا موقفًا قبل نشر التوصيات.

واعتبر 50% من المستطلعين أن على نتنياهو عدم مواصلة عمله في منصب رئيس الحكومة، في حين قال 42% أن عليه مواصلة عمله كالمعتاد، وقال 8% إنهم لا يعلمون.

وعن محاولة مسؤولين في الشرطة وجهاز تطبيق القانون إجراء انقلاب في الجهاز السياسي، قال 53% غنهم لا يؤمنون بذلك، في حين اعتبر 34% إنهم يؤمنون بهذا الأمر وقال 13% إنهم لا يعلمون.