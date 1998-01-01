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كهرباء غزة : المحطة الوحيدة ستتوقف الليلة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

الأربعاء 14 فبراير 2018 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة : المحطة الوحيدة ستتوقف الليلة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها



غزة / سما /

قالت شركة الكهرباء في محافظات قطاع غزة، إن سلطة الطاقة أبلغتهم بتوقف محطة الكهرباء عن العمل منتصف الليلة، جراء بسبب نفاذ كميات الوقود الخاصة بتشغيل المحطة.

وأوضح محمد ثابت المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء، أن توقف محطة الكهرباء في غزة، سيزيد من تفاقم أزمة الكهرباء في ظل تعطل الخطوط المصرية منذ أسبوع عن العمل، ليبقى الاعتماد على الخطوط (الإسرائيلية) بشكل كامل".

وأكد ثابت أن الأزمة ستتفاقم في ظل الأجواء الباردة التي يشهدها قطاع غزة، ما سيزيد فيه الاستهلاك على الطاقة في التدفئة من قبل المواطنين.

وشدد على ضرورة أن تتكاثف الجهود لتوفير الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ليتسنى للشرعة توزيع ساعات الوصل بشكل أكبر على المواطنين.

ولفت ثابت إلى أنه وفي ظل توافر الكهرباء من المصادر الثلاثة (المصرية والإسرائيلية ومحطة التوليد) تصل الكهرباء لأربع ساعات مقابل 12 ساعة.

#محطة كهرباء #غزة #وقود #مصر #اسرائيل

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