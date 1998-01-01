جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تنفي ترحيل مصر لعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق

الأربعاء 14 فبراير 2018 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنفي ترحيل مصر لعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق



غزة / سما /

 نفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي نقلتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية التابعة لحزب الله، حول ترحيل السلطات المصرية لعضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، خلال محاولته دخول القاهرة.

وقال القيادي في الحركة، طاهر النونو، إنه "لا صحة للأنباء الإعلامية التي تحدثت عن ترحيل السلطات المصرية لعضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وعدم السماح له المشاركة في اللقاءات التي تعقدها الحركة مع المسؤولين المصريين".

وأضاف النونو، أن "أبو مرزوق لم يصل القاهرة أساساً، كما أنه لم يكن مشاركاً في لقاءات الحركة مع المسؤولين المصريين".

#حماس #مصر #ترحيل

أخبار ذات صلة

قادة حماس

بالأسماء.. حماس توزع المناصب القيادية على أعضاء مكتبها السياسي

حماس تعلن نتائج انتخابات مكتبها السياسي

كشفت أسماء 8 من أعضائها ..حماس تعلن نتائج انتخابات مكتبها السياسي

حماس - ارشيف

تحديث ميثاق حماس وتجديد مكتبها السياسي وايران تضاعف مساعداتها للمقاومة بغزة

قطر

قطر: لم ولن ندعم حماس وفتح مكتبها بالدوحة بطلب أمريكي ولا دولةفي غزة

موسى ابو مرزوق

ابو مرزوق: القضية الفلسطينية تعيش حالة استثنائية وحرجة والقسام ليس فوق القرار السياسي لحماس

حماس تنفي التوقيع على أي تفاهمات مع دحلان

الأكثر قراءة اليوم

مكتب ترامب دفع أكثر من 100 ألف دولار لهذه الممثلة الإباحية بعد أن أقام علاقة معها

وفد حماس التقى المخابرات المصرية وناقشا 4 ملفات "مهمة"

فتوى لداعية سعودي عن عيد الحب تثير جدلا واسعا في المملكة

صور وفيديو: الشيخة موزة تمارس الرياضة في يومها الخاص في قطر

مستشارة سابقة لترامب: بنس اسوأ من ترامب ويعتقد أن المسيح يكلمه!

الاعلام العبري : بدء العد التنازلي لحياة نتنياهو السياسية

بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟

الأخبار الرئيسية

كهرباء غزة -ارشيفية

كهرباء غزة : المحطة الوحيدة ستتوقف الليلة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

السنوار - ارشيف

تل ابيب تتساءل عن اسباب غياب السنوار.. فماذا قالت عن خيارات حماس في ظل اكتشاف الانفاق ؟

الحمدلله

الحمدلله يتحدث مجددا عن شروط حكومته لاستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد

الاحمد والسنوار وبدران

في ظل التحذيرات من انفجار غزة.. ماذا ستبحث المخابرات المصرية اليوم في لقائها مع حماس ؟

ترامب و بوتين

ما هي الملاحظات التي طلب ترامب من بويتن ان ينقلها لـ"عباس" بشكل شخصي ؟

الاتصالات الفلسطينية