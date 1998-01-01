حماس تنفي ترحيل مصر لعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق

غزة / سما /

نفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي نقلتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية التابعة لحزب الله، حول ترحيل السلطات المصرية لعضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، خلال محاولته دخول القاهرة.

وقال القيادي في الحركة، طاهر النونو، إنه "لا صحة للأنباء الإعلامية التي تحدثت عن ترحيل السلطات المصرية لعضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وعدم السماح له المشاركة في اللقاءات التي تعقدها الحركة مع المسؤولين المصريين".

وأضاف النونو، أن "أبو مرزوق لم يصل القاهرة أساساً، كما أنه لم يكن مشاركاً في لقاءات الحركة مع المسؤولين المصريين".