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ليبرمان: أعارض فكرة "ميناء غزة" وحماس لا تتقدم ملميتر واحد في قضية الأسرى

الأربعاء 14 فبراير 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: أعارض فكرة "ميناء غزة" وحماس لا تتقدم ملميتر واحد في قضية الأسرى



القدس المحتلة / سما /

 أفاد موقع "مفزاك لايف" العبري اليوم الأربعاء، أنّ وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعارض فكرة "ميناء غزة".

وأضاف الموقع العبري نقلاً عن ليبرمان،أعارض فكرة ميناء في غزة لأن إستثمار 10 مليار دولار في قطاع غزة في ظل حكم حماس يعتبر جائزة للإرهاب وتخلي عن أسرى الحرب والمفقودين .

وأوضح، إلى أنّ حماس لا تتقدم ملميتر واحد في قضية الأسرى .

وبخصوص الملف الإيراني أشار ليبرمان إلى، أنّ إيران أعلنت الحرب علينا ليس اليوم فقط بل منذ فترة طويلة وتقاتلنا عن طريق وكلائها حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس والنظام السوري ونحن سوف نفعل كل شيء للحفاظ على أمن "إسرائيل"

 وأضاف ليبرمان  أن "التمركز الإيراني في سوريا يقلقنا، وسنبذل ما بوسعنا لمنع الإيرانيين من التمركز هناك"، ولفت إلى انه ليس هناك نوايا إسرائيلية لاحتلال لبنان او إقامة مستوطنات يهودية في سوريا، "لكن يجب أن يدركوا أنه في بعض الأحيان هناك أوضاع لا تترك لنا خياراً إلا العمل".

وفي سؤال حول مواصلة العدو مهاجمته لأهداف في سوريا، رأى أن "إيران تواصل استثمارها المليارات في الصواريخ وتحاول التمركز في سوريا، و"إسرائيل" ستفعل كل شيء كي لا يحققوا ذلك"، على حد تعبيره.

وقال ليبرمان أن"مصانع الصواريخ في لبنان تشغلنا وتشغل المؤسسة الأمنية، وأعتقد أن لدينا أجوبة جيدة على ذلك، مضيفا "مع الوقت سنقدم كل الأجوبة الصحيحة، نحن نعرف بهذا السلاح وهذه احدى التحديات الكبيرة، وسنفعّل كل القنوات الدبلوماسية في الموضوع، ونحن مصرِّون على منع انتاج السلاح في لبنان".

#حماس #ليبرمان #اسرى #ميناء

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