إصابة مقدسي إثر اعتداء مستوطنين عليه قرب المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أصيب شاب مقدسي بجروح لم تعرف مدى خطورتها بعد، إثر اعتداء مستوطنين عليه قرب باب السلسلة، إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف فراس الدبس، أن مستوطنين وأثناء خروجهم من المسجد الأقصى، بعد اقتحامهم له، اعتدوا على شاب بالضرب المبرح، ما أدى إلى فقدانه الوعي، ومن ثم نقل إلى مستشفى المقاصد.

وافادت طواقم الهلال الأحمر انها قامت بنقل الشاب الى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج، ووصفت اصابته والمتوسطة وهو فاقد للوعي.

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين عقب انتهاء اقتحامهم للمسجد الأقصى وخروجهم كالمعتاد من باب السلسلة اعتدوا على احد الشبان بالضرب.

واضاف الشهود ان الشاب مصطفى المغربي أصيب بجروح في وجهه وفقد الوعي وقدم له العلاج الاولي من قبل الشبان ثم نقل للمستشفى لتلقي العلاج.