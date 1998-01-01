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الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعهد العثماني في ضواحي القدس

الأربعاء 14 فبراير 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

ضبطت الشرطة اليوم مواد يشتبه أنها أثرية تعود للعهد العثماني في بلدة جبع شرقي القدس المحتلة.


وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة في الشرطة ان معلومات وردت للشرطة  تفيد بحيازة أحد المواطنين من بلدة جبع شرقي القدس المحتلة لمواد يشتبه أنها أثرية وينوي بيعها على الفور وبعد التحري عن مكان تواجد المشتبه به من قبل شرطة السياحة والاثار تم إلقاء القبض عليه وضبط المواد، التي تبين أنها عبارة عن جرة فخارية عدد (2) ، ووعاء برونزي واحدة، تعود للعهد العثماني بعد فحصها من قبل المختصين في وزارة السياحة والآثار.


وأكد البيان توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة حسب الأصول .

#الشرطة #القدس

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