وزير الصحة يوقع إتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المشافي الحكومية

رام الله / سما /

وقع وزير الصحة د. جواد عواد صباح اليوم، إتفاقية لتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية والجنوبية، بدعم من الوكالة النرويجية، بتكلفة نصف مليون دولار.

ووقع الإتفاقية وزير الصحة د. جواد عواد، ومديرة الوكالة النرويجية في فلسطين د. ماريت ليونغ، وذلك في مكتب الوزير عواد برام الله.

وأكد وزير الصحة على أهمية هذا المشروع الحيوي، والذي يوفير الأكسجين في مستشفيات الوزارة، والإستعاضة عن شرائه، مما سيوفير التكاليف الباهضة التي تنفقها وزارة الصحة لتوفير الاكسجين اللازم للمرضى داخل المستشفيات.

وشدد الوزير عواد على أن الإتفاقية تخدم في جزئها الأكبر مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، حيث سيتم فيه إنشاء محطة مزدوجة لتوليد الأكسجين وتوفير قطع الغيار والمستلزمات والمعدات الخاصة بها، بطاقة إنتاجية عالية.

وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لوكالة نورواك، والحكومة النرويجية على دعمها المتواصل لوزارة الصحة.

من جانبها أبدت مديرة الوكالة النرويجية إستعداد بلادها للإستمرار بتقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني، مشيدة بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.