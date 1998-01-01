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جوندوجان يهاجم الدوري الألماني وينعته بالممل

الأربعاء 14 فبراير 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوندوجان يهاجم الدوري الألماني وينعته بالممل



وكالات / سما /

شن إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي هجوماً عنيفاً على بطولة الدوري الألماني لكرة القدم ، حيث وصفه بالدوري الممل بالمقارنة مع الإثارة التي يشهدها الدوري الإنجليزي الممتاز من جولة إلى أخرى.

وجاءت تصريحات اللاعب الألماني بعد المباراة أمام بازل السويسري في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ، والتي شهدت فوز مانشستر سيتي برباعية نظيفة وتأهله تقريباً للدور ربع النهائي.

وقال جوندوجان في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية : “في الدوري الألماني لا يحدث سوى القليل جداً في المباريات المهمة ، بينما معظم الفرق تبحث عن الأمن وتجنب الأخطاء بدلاً من اللعب بطريقة هجومية”.

وحول الفارق بين الدوري الألماني والإنجليزي : “هناك العديد من الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي التي يمكن أن تكون مرشحة بقوة للحصول على اللقب ، الدوري الإنجليزي هو أكثر توازناً من الدوري الألماني”.

وفيما يتعلق بسيطرة بايرن ميونخ على الدوري الألماني وأجاب : “بايرن ميونخ استثمر أمواله بذكاء كبير في السنوات الأخيرة مما سمح له بالسيطرة على الدوري الألماني ، وبالتالي سيكون من الصعب تجاوزه في السنوات المقبلة”.

#جوندوجان #مانشستر سيتي

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