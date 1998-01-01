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تامر حسني في أول حفل له بالسعودية

الأربعاء 14 فبراير 2018 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تامر حسني في أول حفل له بالسعودية



وكالات / سما /

أعلن الفنان المصري تامر حسني أنه يستعد لإحياء حفل غنائي بالسعودية خلال الشهر القادم والذي يعتبر الحفل الأول للنجم تامر حسني بالمملكة العربية السعودية.

نشر النجم تامر حسني رسالة خاصة موجهة لجمهوره بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي على تطبيق الإنستقرام، يكشف من خلالها عن موعد إحياء حفلته الغنائية الجديدة في جدة، بحسب موقع "جمالك".

  وقال : "استننوني إن شاء الله ٣٠ مارس في اول حفل لي بالمملكه العربية السعودية. وكلي شرف والله واحشيني من زمان. الحفل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة".

#تامر حسني #السعودية #حفل

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