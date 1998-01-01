الشرطة تتلف قذيفة مدفع عيار 120ملم قديمة في رام الله

رام الله / سما /

أتلفت الشرطة اليوم قذيفة مدفعية قديمة عثر عليها بحالة خطرة في حي سكني في مدينة البيرة.

وذكر بيان أدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت اتصال من مواطنين يفيد بالعثور على جسم مشبوه في مكب لمخلفات البناء في حي سكني في مدينة البيرة، وعلى الفور توجه خبراء شرطة هندسة المتفجرات الى المكان وقاموا بإغلاق المنطقة وابعاد المواطنين عنها وتبين بان الجسم هو قذيفة مدفع قديمة من عيار 120 ملم ،تم نقلها الى مكان آمن بعيدا عن الاحياء السكنية واتلافها بطريقة هندسية.