تيسير خالد يبحث مع الحزب التقدمي الاستراكي الاوضاع والتطورات السياسية

رام الله / سما /

قام تيسير خالد عضو اللجة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزيارة المقر الرئيسي للحزب التقدمي الإشتراكي في بيروت، يرافقه عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل، وعضو قيادة الجبهة في لبنان خالد أبو النور، وكان في استقباله أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، وعضو مجلس القيادة الدكتور بهاء أبو كروم، ومفوض الثقافة فوزي ابوذياب.

وكانت جولة حوار استعرض خلالها خالد العلاقة التي تربط الجبهة الديمقراطية بالمعلم الشهيد كمال جنبلاط وما قدمه للقضية الفلسطينية ونضالات شعبها، كما عرض أهداف زيارته الى لبنان ونتائج لقاءاته بالقيادات السياسية الفاعلة والبحث في سبل المواجهة المستقبلية للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل الأوضاع العربية المأزومة، وغياب أشكال العمل المشترك،لا سيما بعد القرار الأميركي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، و قرار خفض مساهمة الولايات المتحدة في الموازنة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، وما يعنيه ذلك من تداعيات تنعكس فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وعلى حق العودة وقضية اللاجئين .

وكان اتفاق على بذل الجهود والعمل على وحدة الموقف الفلسطيني كمرتكز أساسي لأي مواجهة مستقبلية، كما أكد المجتمعون على أهمية الموقف العربي الموحد والحاسم الذي يدعم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ويساهم في صموده خاصة في معركة الدفاع عن القدس وفلسطين التي تبقى وحدها القضية المركزية.

كما تباحث الطرفان في سبل تعزيز العلاقة التي تربط الحزب التقدمي الإشتراكي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على كافة المستويات.