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حبس طليق روبي بقضية تعاطي المخدرات.. وهنيدي قلقان!

الأربعاء 14 فبراير 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حبس طليق روبي بقضية تعاطي المخدرات.. وهنيدي قلقان!



وكالات / سما /

بعد الافراج عنه في ذمة قضية تعاطي المخدرات، أصدرت المحكمة حكماً بحبس المخرج سامح عبد العزيز لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة. 

وبحسب موقع "لها" أن النجم محمد هنيدي يعيش حالة من القلق والإرتباك، بعد أن صدر هذا الحكم القضائي، وذلك ليس فقط لصداقته مع سامح، ولكن لأنه أيضا مخرج مسلسله الجديد "أرض النفاق"، والذي يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم، وهو العمل الذي أصبح يواجه مصيراً مجهولاً بعد قرار حبس مخرجه.

يذكر أن عبد العزيز هو طليق الفنانة روبي ووالد إبنتها طيبة، وأكد فريق الدفاع عنه أن المخرج يتواجد بالحجز لتنفيذ الحكم، والذي من المتوقع أن يطعن عليه من أجل الحصول على براءته أو الافراج عنه.
 

وكان جميل سعيد المحامى، قد قال في وقت سابق إنه سيطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بسجن موكله المخرج سامح عبد العزيز، 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه فى اتهامه بحيازة وتعاطى مواد مخدرة.
#روبي #سامح عبد العزيز

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