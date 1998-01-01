6 أمور تجهليها شخصية الرجل

وكالات / سما /

الرجل بطبيعته دائما غامضاً بالنسبة للمرأة، حيث تشعر بأنّه يعيش في عالمه الخاص. فهل تريدين أن تكتشفي عالم الرجل الذي لم تتمكني من اكتشافه بعد؟ سنقدّم لك عبر أمور تجهلها النساء عن الرجال، اكتشفيها معنا من خلال هذا الموضوع

أشياء يحبها الرجال ولا تعرفها النساء

1- يكره أن يبدي رأيه في المرأة

من الأمور الذي تجهلها المرأة عن الرجل هي أنه يكره أن تجبره المرأة على إبداء رأيه بمظهرها. مثلاً أن يبدي رأيه بجمالها أو بملابسها. ولكن قد يكون الأمر صعباً عليه ولكن يجب على المرأة أن تلتزم به. لذا على المرأة ألا تجبره بالقيام بذلك وأن تتركه على راحته لأنه سيتكلم من تلقاء نفسه.

2- يحتاج إلى بعض الحرية

إنه بطبعه يحب الحصول على الاستمتاع بحريته تماماً مثل المرأة من أجل أن يفكر بنفسه ويقوم بتغيير بعض الأمور. لكنه لن يطلب ذلك مباشرةً، لذا يجب على المرأة إعطاءه القليل من الحرية التي ستساعده على البقاء سعيداً.

3- التسوّق

مشاعر الملل والغضب هي التي تسيطر غالباً على الرجل حين يكون في جولة تسوّق مع زوجته، وهو لا يستمتع بذلك أبداً. لذا من الأفضل ألا تطلب المرأة منه مرافقتها إلى السوق للتسوّق.

4- يفكر في أمور غربية

هناك الكثير من الأمور التي يمكن ألا تخطر على بالك ابداً لكن الرجل يفكّر بها، ومن الامثلة على ذلك أنّ حبّه للأبطال يستمر معه حتّى مع تقدّمه بالعمر، وهو يحبّ أن يتّسم بصفات البطل الذي كان يعشقه. وربما يبرّر ذلك العديد من التصرّفات التي كان يقوم بها.

5-يقصد ما يقول

هناك الكثير من الأحيان حين تظن المرأة بأن الرجل يمزح بما يقوله. كما أنها تشعر بأنه يتصرف بطريقة عادية، لكن هناك معانٍ كثيرة وراء كلامه وأقواله وعلى المرأة أن تفهمها.

6-لا يقلق بقدر ما تقلق المرأة

يجب على المرأة أن تعلم بأن الرجل في طباعه لا يقلق بقدر المرأة على أمور قد تشغل بالها. لذلك يجب عليها أن تعرف أنّ عدم إهتمامه ببعض الأمور التي تتكلم عنها دائماً ليس من باب الإهمال بل أنّه لا يشعر بأنّ هذه المواضيع فعلاً مهمة