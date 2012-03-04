نتنياهو يؤكد أن حكومته "مستقرة" بعد توصيات الشرطة باتهامه بالفساد

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الائتلاف الحكومي لا يزال مستقرًا، ولا توجد أي نيّة لدى أي طرف من أحزاب الائتلاف للتوجه لانتخابات مبكرة.

وأكد نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية الإسرائيلية، أن الائتلاف عازم على مواصلة ولايته كاملة حتى موعد الانتخابات الرسمي.

جاءت أقوال نتنياهو على خلفية مطالبات المعارضين له بالاستقالة أو الذهاب لانتخابات مبكرة بعد توصية الشرطة الإسرائيلية ضده.

واعتبر نتنياهو أن التوصية ضده "سخيفة ومتحيزة وأنها تضخم الحقيقة". مشيرًا إلى أن ذلك لن يمنعه من الاستمرار في خدمة إسرائيل.