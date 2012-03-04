جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يؤكد أن حكومته "مستقرة" بعد توصيات الشرطة باتهامه بالفساد

الأربعاء 14 فبراير 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يؤكد أن حكومته "مستقرة" بعد توصيات الشرطة باتهامه بالفساد



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الائتلاف الحكومي لا يزال مستقرًا، ولا توجد أي نيّة لدى أي طرف من أحزاب الائتلاف للتوجه لانتخابات مبكرة.

وأكد نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية الإسرائيلية، أن الائتلاف عازم على مواصلة ولايته كاملة حتى موعد الانتخابات الرسمي.

جاءت أقوال نتنياهو على خلفية مطالبات المعارضين له بالاستقالة أو الذهاب لانتخابات مبكرة بعد توصية الشرطة الإسرائيلية ضده.

واعتبر نتنياهو أن التوصية ضده "سخيفة ومتحيزة وأنها تضخم الحقيقة". مشيرًا إلى أن ذلك لن يمنعه من الاستمرار في خدمة إسرائيل.

#نتنياهو #الشرطة #الحكومة

أخبار ذات صلة

نتنياهو - ارشيف

توصيات الشرطة الاسرائيلية ضد نتنياهو ستحدث زلزالا كبيرا

نتنياهو - ارشيف

دير شبيغيل : اتهام نتنياهو بالفساد يعطّل شراء إسرائيل غواصات المانية متطورة

لقاء نتنياهو – اوباما بالامريكية "لا" هي "لا"/بقلم: ايتان هابر/يديعوت 4/3/2012

لقاء نتنياهو – اوباما بالامريكية "لا" هي "لا"/بقلم: ايتان هابر/يديعوت 4/3/2012

نتنياهو - ارشيف

مصادر اسرائيلية : نشر توصيات التحقيق مع نتنياهو يتأخر والقضية ستطيح به من منصبه

انفاق غزة - ارشيف

اسرائيل: مراقب الدولة يتهم نتنياهو باخفاء خطر الانفاق عن حكومته

موقع عبري يشن هجوما : زوجة "نتنياهو" تتعرى أمام "ترامب"

الأكثر قراءة اليوم

مكتب ترامب دفع أكثر من 100 ألف دولار لهذه الممثلة الإباحية بعد أن أقام علاقة معها

وفد حماس التقى المخابرات المصرية وناقشا 4 ملفات "مهمة"

فتوى لداعية سعودي عن عيد الحب تثير جدلا واسعا في المملكة

صور وفيديو: الشيخة موزة تمارس الرياضة في يومها الخاص في قطر

مستشارة سابقة لترامب: بنس اسوأ من ترامب ويعتقد أن المسيح يكلمه!

الاعلام العبري : بدء العد التنازلي لحياة نتنياهو السياسية

بوتين يحذر الملك سلمان من استمرار الأزمة الخليجية.. ماذا قال له ؟

الأخبار الرئيسية

كهرباء غزة -ارشيفية

كهرباء غزة : المحطة الوحيدة ستتوقف الليلة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها

السنوار - ارشيف

تل ابيب تتساءل عن اسباب غياب السنوار.. فماذا قالت عن خيارات حماس في ظل اكتشاف الانفاق ؟

الحمدلله

الحمدلله يتحدث مجددا عن شروط حكومته لاستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد

الاحمد والسنوار وبدران

في ظل التحذيرات من انفجار غزة.. ماذا ستبحث المخابرات المصرية اليوم في لقائها مع حماس ؟

ترامب و بوتين

ما هي الملاحظات التي طلب ترامب من بويتن ان ينقلها لـ"عباس" بشكل شخصي ؟

الاتصالات الفلسطينية