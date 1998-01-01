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سامسونج تعيد تصميم الوجوه التعبيرية Emoji بأندرويد 8

الأربعاء 14 فبراير 2018 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونج تعيد تصميم الوجوه التعبيرية Emoji بأندرويد 8



وكالات / سما /

حرصت شركة سامسونج في نظام واجهاتها الجديد Experience 9.0 على إعادة تصميم الوجوه التعبيرية بشكل كامل، وهو نظام تعتمد عليه داخل أندرويد 8 الذي بدأ بالوصول لمستخدمي أجهزة جالاكسي إس8.

ورصدت مدونة Emojipedia التغييرات الجديدة ذاكرة أن مُستخدمي أجهزة سامسونج أخيرًا سوف يستلمون الوجوه التعبيرية من أصدقائهم بنفس التصميم، وهذا بعدما كانت التصاميم القديمة مُختلفة نوعًا وتُغيّر المعنى المُراد من الوجه.

وكمثال على الاختلاف، كان الوجه التعبيري ذي العيون التي تنظر للأعلى موحّدًا في جميع المنصّات باستثناء أجهزة سامسونج التي كان يبدو فيها مُبتسمًا بعيون برّاقة سعيدة، ليتغيّر بذلك المعنى، إلا أن أندرويد 8 على أجهزة سامسونج سيُغيّر تلك التجربة للأفضل.

#سامسونج #أندرويد

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