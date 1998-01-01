انتفاضة ضد "سناب شات" بسبب التصميم الجديد

وكالات / سما /

وقع أكثر من 600 ألف شخص عريضة إلكترونية تدعو موقع سناب تشات إلى التراجع عن التحديثات الجديدة في إطار الشكل الجديد لتطبيق الهاتف، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وركز التحديث الأخير على فصل محتوى الفيديو والصور الرائجة عن القصص الخاصة بالأصدقاء، مما أدى إلى صعوبة في البحث عن المحتوى.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن العريضة أطلقها المستخدم الأسترالي نيك رومساي على موقع change.org بعنوان " أزيلوا التحديث الجديد من سناب شات".

ووجد كثير من المستخدمين أن التحديث الأخير أدى إلى صعوبة في استخدام التطبيق، بحسب العريضة.

واضطر كثير من المستخدمين إلى اللجوء إلى برنامج VPN، من أجل الإبقاء على النسخة القديمة من سناب شات.

وعبر الكثير من المشاهير والمؤثرين عن غضبهم من التحديث وهو ما أحدث دفعة للحركة الاحتجاجية التي شملت إلى جانب العريضة ملايين التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي ضد سناب شات من أجل إجباره على العودة للنسخة القديمة.